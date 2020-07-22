Экс-следователь Жаров получил 9 лет колонии по делу о разбое со спецназом

Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Гагаринский суд Москвы вынес приговор бывшему следователю прокуратуры Константину Жарову. Он является одним из предполагаемых организаторов разбойного нападения с участием бойцов спецподразделений "Альфа" и "Вымпел" ФСБ РФ.

"Приговором суда Жарову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет в исправительной колонии особого режима и штраф 100 тысяч рублей", - сообщили "Интерфаксу" в среду в суде.

Там добавили, что Жаров признан виновным по пунктам "а" и "б" части 4 статьи 162 УК РФ (разбой в составе организованной группы лиц с применением опасного для жизни и здоровья насилия и угрозой его применения, совершенный в особо крупном размере с использованием предметов, похожих на оружие).

Следствие полагает, что Жаров является одним из организаторов разбойного нападения на предпринимателя на территории банка "Металлург" на юго-западе Москвы, в котором участвовали бойцы "Альфы" и "Вымпела".

Ранее Жаров уже был осужден за аналогичное преступление. Один из ключевых фигурантов дела – бизнесмен Борис Караматов, по сообщениям СМИ, был объявлен в розыск.

Дело получило резонанс, поскольку среди фигурантов оказались бывшие и действующие на тот момент сотрудники спецподразделений "Альфа" и "Вымпел", а также Службы экономической безопасности ФСБ России, налоговой службы, прокуратуры и Следственного комитета. Фигуранты дела похитили разбойным путем порядка 136 млн рублей у предпринимателя Александра Юмаранова во время налета на банк.

Почти все обвиняемые частично или полностью признали свою вину и заявляли о намерении возместить ущерб.