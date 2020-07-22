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Тульская "медсестра в купальнике" стала телеведущей

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Одна из тульских телекомпаний предложила работу медсестре госпиталя для СОVID-пациентов, которая получила известность после того, как в сети появилось ее фото в купальнике под прозрачным защитным костюмом.

"Начиная с 22 июля прогноз погоды в тульском региональном эфире телеканалов "Россия 1" и "Россия 24" будет представлять, наверное, самая известная медицинская сестра, и не только России. Надежда Жукова, оставаясь действующей медсестрой, рассматривает данный эксперимент как очередной вызов и полезный опыт. При этом она не меняет профессию и готовится стать врачом", - сообщается на сайте телекомпании "Тула".

Телепроект запущен в рамках поддержки всех врачей, медицинских сестер, санитаров, говорится в сообщении.

Ранее в социальных сетях был размещен снимок, на котором медсестра инфекционного госпиталя Тульской областной клинической больницы Надежда Жукова пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном комбинезоне, который был надет поверх купальника. Такую экипировку она объяснила тем, что в другой одежде под костюмом работать жарко.

Тула

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