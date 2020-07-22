Три человека пострадали в ДТП с участием легковушки и военного КамАЗа
Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В Туле выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием военной машины.
По данным отдела пропаганды регионального УГИБДД, авария с участием легкового автомобиля Hyundai Solaris и военного КамАЗа произошла на улице Рязанской.
В результате столкновения легковая машина перевернулась. Предварительно, пострадали три человека, находившиеся в легковой машине.
В настоящее время причины автоаварии вместе с правоохранительными органами выясняют сотрудники военной автоинспекции.
В руководстве Тульского военного гарнизона отметили, что "легковой автомобиль, управляемый гражданским лицом, при совершении перестроения допустил столкновение с военным автомобилем, двигающимся в попутном направлении".
Есть ли пострадавшие среди военных, не уточняется.