Три человека пострадали в ДТП с участием легковушки и военного КамАЗа

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В Туле выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием военной машины.

По данным отдела пропаганды регионального УГИБДД, авария с участием легкового автомобиля Hyundai Solaris и военного КамАЗа произошла на улице Рязанской.

В результате столкновения легковая машина перевернулась. Предварительно, пострадали три человека, находившиеся в легковой машине.

В настоящее время причины автоаварии вместе с правоохранительными органами выясняют сотрудники военной автоинспекции.

В руководстве Тульского военного гарнизона отметили, что "легковой автомобиль, управляемый гражданским лицом, при совершении перестроения допустил столкновение с военным автомобилем, двигающимся в попутном направлении".

Есть ли пострадавшие среди военных, не уточняется.