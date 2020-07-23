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С доски почета в Кемерове сорвали портрет Тулеева

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - В центре Кемерова неизвестный сорвал с доски почета портрет бывшего губернатора Кузбасса Амана Тулеева. Городская администрация пожаловалась в полицию, сообщили в пресс-службе мэрии.


Чиновники назвали случившееся актом вандализма и пообещали восстановить портрет.

В соцсетях появилась видеозапись, на которой видно, как в темное время суток человек срывает портрет Тулеева со стелы в Центральном районе и уносит.

Аман Тулеев руководил Кемеровской областью больше десяти лет. В апреле 2018 года он ушел в отставку после пожара в в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня". Там погибли 60 человек.

Кемерово Аман Тулеев Кузбасс

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