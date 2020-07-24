Русский музей открыл онлайн-кинотеатр

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Русский музей открыл онлайн-кинотеатр, сообщили в комитете по культуре администрации Петербурга. На медиапортале музея будет доступна музейная видеоколлекция.

В ней больше 150 фильмов, лекций, презентационных роликов, которые расскажут об истории русского изобразительного искусства, истории и коллекции Русского музея, творчестве отдельных художников и выставках.

Премьерой станет цикл видеофильмов директора музея Владимира Гусева "Век Русского музея". Он впервые представлен широкой аудитории в полном объеме.