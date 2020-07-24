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Суд дал десять лет колонии за дебош в закрывающемся баре в Ессентуках

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - На Ставрополье суд приговорил к десяти годам колонии строгого режима жителя Ессентуков Ислама Мусаева, который ранил четырех женщин после того, как его попросили уйти из закрывающегося бара. Об этом сообщило региональное управление СКР.

Суд и следствие установили, что вечером 24 февраля 2019 года Мусаев сидел в баре. Бар закрывался. Мусаев не хотел уходить. Поругавшись с барменшей, он ее избил, а потом пивным бокалом ударил по голове двух посетительниц.

Потом, угрожая убийством, он ранил трех женщин ножом, который у него был с собой. Потерпевшие выманили его на улицу и закрыли дверь, так что добить их он не смог.

Той же ночью он ранил ножом случайную прохожую на улице, разбил витражное стекло кафе и, угрожая убийством одному из работников, попытался ударить его ножом, говорится в пресс-релизе.

Суд признал его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью оружием, покушении на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений, угрозе убийством и хулиганстве.

Ессентуки СКР Ислам Мусаев

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