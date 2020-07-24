В Нальчике приостановили аттракционы, где люди зависли вниз головой

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Приостановлена эксплуатация аттракционов в Нальчике, во время работы которых люди зависли вниз головой. Об этом сообщили в прокуратуре Кабардино-Балкарии.

"Проведена проверка публикации в соцсетях информации о том, что в Нальчике на аттракционе люди восемь минут провисели вниз головой. Проверкой в действиях индивидуального предпринимателя выявлен факт оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Аттракцион введен в эксплуатацию без государственной регистрации", - сказал сотрудник региональной прокуратуры.

Он отметил, что в настоящее время по требованию прокуратуры КБР эксплуатация аттракционов приостановлена.

Прокурор КБР направил в следственные органы материалы для решения вопроса об уголовном преследовании предпринимателя по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Кроме того, прокуратурой возбуждено производство по делу об административном правонарушении по части 1 статьи 14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок оказания населению услуг).