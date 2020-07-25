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Почти 70 тыс. жителей Челябинска остались без света из-за сбоя

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Из-за сбоя нарушено электроснабжение части Челябинска, сообщает пресс-служба филиала "Россети Урал" - "Челябэнерго".

"Всего порядка 69 тыс. человек осталось без света", - говорится в сообщении. Аварийно-восстановительные бригады сразу же приступили к осмотру энергообъекта и восстановлению электроснабжения по резервным схемам.

На текущее время уже запитано 10,5 тыс. потребителей. В ближайшие полчаса электричество вернется в дома всех жителей, попавших в зону технологического инцидента, отмечается в сообщении.

Причины произошедшего будут выяснены после завершения осмотра. Пока не исключается стороннее воздействие.

Челябинск

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