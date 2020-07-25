"Автодор" объявил конкурсы на общую сумму в 144 млрд руб.

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Госкомпания "Автодор" вслед за двумя объявленными накануне крупными тендерами на строительство и ремонт дорог юга России объявила третий конкурс - на право заключения долгосрочного инвестиционного соглашения на строительство Дальнего западного обхода Краснодара (ДЗОК) стоимостью 41,6 млрд рублей.

Как следует из сведений портала госзакупок, отображенных в системе "Интерфакс-Маркер", соответствующее извещение было размещено на сайте госзакупок в субботу.

Заявки принимаются с 24 июля по 13 августа, датой подведения итогов конкурсных процедур значится 24 августа.

Аналогичные дедлайны обозначены по двум другим крупным дорожным тендерам на юге России, которые были объявлены накануне. Речь идёт о конкурсах на право заключения ДИСа на 85,9 млрд руб. по строительству обхода города Аксай в Ростовской области и реконструкции 62-километрового участка дороги в Воронежской области от Осетровки до Батовки за 16,3 млрд руб.

Таким образом, объявлены конкурсы на общую сумму 143,8 млрд руб.