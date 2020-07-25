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Уральский представитель Transparency International задержана в Казани

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Руководитель регионального антикоррупционного центра в Екатеринбурге Transparency International Екатерина Петрова задержана в Казани, сообщила организация в своем фейсбуке.

"Силовики ворвались в штаб "Объединенных демократов" в Казани, где проходила лекция Екатерины о контроле госзакупок, и задержали всех присутствовавших", - следует из сообщения.

Причина задержания неизвестна. Все задержанные находятся в отделе полиции.

"Объединенные демократы" - созданный в 2018 году проект поддержки конкурентных выборов, согласно информации на сайте движения. В сентябре 2020 года "Объединенные демократы" намеревались выдвинуть кандидатов в муниципальных выборах четырех регионах, в том числе, в Татарстане.

В свою очередь координатор движения Анастасия Буракова сообщила, что сотрудники правоохранительных органов задержали и доставили в отдел полиции в Казани участников лекции, проходившей в штабе движения "Объединенные демократы". В их числе была Петрова.

По словам Бурковой, сотрудники полиции сначала ничего не объяснили активистам. "Далее устно сообщили, что они подозреваются в совершении преступления о ложном сообщении об акте терроризма, это 207 статья УК РФ. Потом пытались получить образцы голосов, активисты отказались", - сообщила координатор движения.

По словам Бураковой, в полиции сообщили, что с телефона собственника помещения поступил звонок о том, что заминирована мэрия города. "Никаких звонков он, понятно, не совершал, ни о каком минировании не сообщал", - заявила координатор.

Вечером из отдела полиции выпустили всех активистов мужского пола, в отделе остаются три женщины, включая координатора Transparency Петрову.

Комментариями МВД по Татарстану агентство пока не располагает.

Казань Transparency International

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