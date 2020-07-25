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Пожар повредил оборудование ТЭЦ в Архангельске

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Пожар произошел в субботу в здании ТЭЦ в Архангельске.

Как рассказала пресс-служба управления МЧС Поморья, в 11:57 по Москве от сотрудника электростанции в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании в помещении подогрева воздуха. На место были направлены силы и средства по повышенному номеру сложности 1бис.

По данным МЧС, в 12:44 пожар ликвидировали на площади 100 квадратных метров. Поврежден утеплитель и оборудование ТЭЦ, отметили в пресс-службе.

Архангельская ТЭЦ - крупнейшая электростанция Архангельской области. Владелец ТЭЦ - ОАО "Территориальная генерирующая компания № 2" (ТГК-2).

Архангельск Архангельская ТЭЦ МЧС

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