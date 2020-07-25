В Курской области возбудили уголовное дело по факту крушения самолета

Летчик не уведомил уполномоченные органы о предстоящем полёте

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов возбуждено в связи с крушением легкомоторного самолета в Курской области, сообщила "Интерфаксу" в субботу старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России Елена Марковская.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - сказала Марковская.

Следствием установлено, что примерно в 16 часов при выполнении сельскохозяйственных работ в Пристенском районе Курской области произошло крушение легкомоторного самолета.

В результате происшествия погиб пилот воздушного судна.

"На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа, которая осматривает воздушное судно с применением криминалистической техники, проводит комплекс первоначальных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося", - сказала Марковская.

Уже установлено, что летчик не уведомил уполномоченные органы о предстоящем полёте.