Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на километровую высоту

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Пепловый выброс на высоту 1 км зарегистрирован в воскресенье на вулкане Эбеко на северокурильском острове Парамушир Сахалинской области.

Как сообщает региональный главк МЧС России, шлейф распространился в южном направлении на расстояние до 3 км.

Угрозы для населения нет.

Вулкан Эбеко (высота 1 156 м) расположен в 7 км северо-западнее города Северо-Курильска, в северной части хребта Вернадского. Он представляет собой сложный стратовулкан с несколькими вершинными кратерами. Последний раз вулкан извергался в 2012 году, затем наступил период затишья, который длился до октября 2016 года. Лавовое извержение Эбеко маловероятно, считают ученые, так как этот вулкан относится к древним затухающим вулканам.

Извержение Эбеко относится к так называемому вулканскому типу и выражается в периодических выбросах пепла из кратера.