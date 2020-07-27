Сбербанк потребовал банкротства грозненского владельца новосибирского НПЗ

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Новосибирской области принял к производству заявление Сбербанка, который потребовал признать банкротом грозненское ООО "ВПК-Ойл", владеющее Коченевским НПЗ в Новосибирской области, сообщается в материалах суда. Банк указал, что просроченная задолженность компании достигла 1,35 млрд рублей.

Суд рассмотрит обоснованность требований кредитора 24 августа.

"Судом установлено, что адресом регистрации должника в настоящее время является Чеченская Республика, однако учитывая наличие спора относительно компетенции арбитражного суда, который будет рассматривать настоящее дело, обоснование заявителем подсудности спора Арбитражному суду Новосибирской области, изложенные в заявлении, вопрос о компетенции Арбитражного суда Новосибирской области в данном деле подлежит разрешению в судебном заседании с учетом правовых позиций сторон", - говорится в определении суда.

В судебной картотеке говорится, что в тот же день, 20 июля, Сбербанк подал иск с требованием банкротства "ВПК-Ойла" в Арбитражный суд Чеченской Республики. В нем указана сумма долга в размере 708,2 млн рублей. Решение о принятии заявления к производству на данный момент не опубликовано.

На прошлой неделе Арбитражный суд Новосибирской области оставил без движения поступившее 20 июля заявление Сбербанка с требованием банкротства единственного собственника "ВПК-Ойла" - ООО "Стандарт-Ойл" (Новосибирская область). Общая сумма требований банка в этом случае составляет 1,36 млрд рублей: 1,35 млрд рублей основного долга и 2,8 млн рублей неустойки. Заявление оставлено без движения до 3 августа для устранения нарушения при подаче.

Уведомления о намерении потребовать банкротства "ВПК-Ойла" и "Стандарт-Ойла" Сбербанк разместил на портале "Федресурс" 3 июля. После этого обе компании опубликовали аналогичные сообщения о намерении подать на самобанкротство.

По данным информационно-аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", в залоге у Сбербанка находится имущество "ВПК-Ойла" по 44 договорам.

В этом году к "ВПК-Ойл" были предъявлены несколько исков от топливных компаний с требованиями взыскания долгов. Так, в мае Арбитражный суд Новосибирской области взыскал с компании по двум заявлениям московского ООО "Руно-Ресурс" совокупно 947,3 млн рублей предоплаты и пени за несостоявшиеся поставки. На рассмотрении суда находится еще один аналогичный иск "Руно-Ресурса" - на 458,4 млн рублей.

В июне суд обязал "ВПК-Ойл" вернуть томскому заказчику ООО "Стандарт-Трейд" 186,6 млн рублей за предоплаченный, но не поставленный газойль. Арбитражный суд Тюменской области в начале июля удовлетворил иск ПАО "СИБУР Холдинг" о взыскании 408,7 млн рублей долга за сорванные поставки бензина газового стабильного (БГС).

В производстве арбитражного суда находятся иск ООО "Евротэк" (Кемеровская область) о взыскании 300 млн рублей по договору поставки.

Коченевский НПЗ с 2016 года реализует программу модернизации: запустить производство дизельного топлива класса "Евро-5" планировалось во втором полугодии 2020 года, а позже - производство бензина того же стандарта. Общий объем инвестиций в проект ранее оценивался в 9,3 млрд рублей.

Сырье для предприятия поставляют с Верх-Тарского месторождения НК "Нефтиса", "Русснефть" (MOEX: RNFT) и ООО "Энерго Ресурс".

ООО "ВПК-Ойл" в 2019 году получило 566,2 млн рублей чистого убытка по РСБУ против 161,2 млн рублей чистой прибыли годом ранее. Выручка снизилась на 3%, до 20,4 млрд рублей. Единственным собственником компании, по данным "СПАРК-Интерфакс", является ООО "Стандарт-Ойл", принадлежащее АО "Ойл-Логистик" (оба - Новосибирск).

В начале декабря 2019 года ООО "ВПК-Ойл" приняло решение о смене места регистрации с рабочего поселка Коченево в Новосибирской области, где расположен завод, на город Грозный Чеченской республики.