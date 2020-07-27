Полицейский УАЗ столкнулся с грузовиком в Калужской области

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Полицейский автомобиль УАЗ в понедельник столкнулся с грузовым автомобилем "Ивеко" в Жуковском районе Калужской области, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Авария произошла в 2:35 на 96-м километре федеральной трассы А-130 "Москва - Малоярославец - Рославль". По предварительным данным, водитель служебного автомобиля УАЗ двигался в сторону Москвы и допустил столкновение с грузовиком.

В результате ДТП пострадали оба водителя и пассажир отечественного внедорожника. Все трое госпитализированы.

Как уточнили в МВД, сотрудники полиции находились при исполнении служебных обязанностей, выехали с вызова и возвращались после отработки поступившего сообщения о происшествии.