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Аниматоры в полицейской форме устроили перестрелку в Сочи

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Сочинские полицейские проводят проверку по факту вечеринки, где аниматоры использовали огнестрельное оружие.

В интернете полицейские обнаружили ролик, "на кадрах которого якобы сотрудник полиции применил огнестрельное оружие во время задержания", сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю в понедельник.

Установлено, что на территории базы отдыха поселка Солох-Аул в Лазаревском районе Сочи аниматоры проводили корпоративное мероприятие.

"Группа аниматоров в форме сотрудников ДПС, используя охолощенное оружие, сымитировали сцену постановочного задержания одного из участников мероприятия", - говорится в сообщении.

После обнаружения видеоролика на место инцидента выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции установили организатора вечеринки, им оказался 29-летний местный житель.

"Проводится проверка на предмет наличия административных нарушений в действиях аниматоров и организаторов данного мероприятия. Отдельное решение будет принято по факту незаконного ношения форменного обмундирования", - отмечает пресс-служба.

Сочи Краснодарский край МВД

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