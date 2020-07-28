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Мужчину обвинили в убийстве и сожжении трех женщин в Архангельске

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - В Архангельске следствие предъявило обвинение фигуранту дела об убийстве и сожжении трех женщин, сообщила во вторник пресс-служба регионального управления СКР.

27-летнему жителю Устьянского района инкриминируют убийство трех лиц, сопряженное с разбоем (п.п. "а, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ), разбой с применением опасного для жизни насилия (п. "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ), покушение на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога (ч.3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ), крупную кражу (п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ) и два эпизода разбойных нападений (ч. 1 ст. 162 УК РФ).

Как сообщалось, вечером 11 апреля при локализации пожара в архангельской квартире были обнаружены тела трех женщин с признаками насильственной смерти и следами ожогов. По этому факту возбудили уголовное дело об убийстве.

Следствие установило, что подозреваемый приехал в Архангельск 3 апреля и остановился у 83-летней дальней родственницы. Молодой человек начал употреблять спиртное, и между ними произошла ссора; во время конфликта мужчина задушил пенсионерку, после чего похитил крупную сумму денег.

Согласно материалам дела, в течение нескольких дней фигурант проживал в квартире с телом, продолжая выпивать, пока 11 апреля не пришла соседка убитой. Мужчина задушил 77-летнюю пенсионерку, а после нанес множественные ножевые ранения ее 43-летней дочери, которая также пришла в квартиру.

Затем подозреваемый направился в квартиру убитых соседей, где, применив физическую силу к 12-летней девочке, похитил 6 тыс. рублей. Для уничтожения следов преступления он устроил пожар и открыл газ в квартире, где находились тела убитых женщин, после чего скрылся.

Кроме того, 13 апреля в поселке Октябрьский Устьянского района фигурант дела, угрожая пневматическим пистолетом, совершил два разбойных нападения на продавцов магазинов, требуя от них денег. Он похитил 11 тысяч рублей, однако распорядиться крадеными деньгами не смог, так как был задержан в том же поселке.

В СКР сообщили, что на допросе подозреваемый признал свою вину и подробно рассказал об обстоятельствах совершенных преступлений. Суд принял решение об его аресте.

СКР Архангельск

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