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Волгоградская семья полгода получала пенсию убитой родственницы

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - В Волгоградской области глава Краснослободска заявил в СК об исчезновении 90-летней женщины, которую давно не видели дома. Мумифицированное тело криминалисты нашли в сарае на участке дома, где она жила с сыном и снохой, сообщили в региональном управлении СКР.

Сын умершей признался следователям, что в декабре 2019 года поругался с пенсионеркой и ударил ее по голове. На следующий день он обнаружил, что она умерла. Они с женой спрятали тело в сарае.

Заявлять в полицию о ее исчезновении они не стали, но "исправно получали ее пенсию", говорится в пресс-релизе.

СКР Краснослободск Волгоградская боласть

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