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Кировские полицейские нашли детей, сушивших одежду у Вечного огня

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции установили личности детей, сушивших одежду около Вечного огня в Кирове.

Пресс-служба УМВД по Кировской области сообщает, что в выходные в соцсетях была размещена фотография, на которой две девочки сушили одежду у Вечного огня в Парке Победы. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм, совершенный группой лиц).

В ходе расследования полицейские выяснили, кто развесил одежду у мемориала.

"С участием законных представителей были допрошены две девочки, не достигшие возраста привлечения к уголовной ответственности (9 и 10 лет). Они пояснили, что, играя вечером 24 июля у фонтана, вымокли, после чего решили погреться и просушить одежду у Вечного огня. После сделанных старшими ребятами замечаний о недопустимости подобного поведения девочки ушли", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, дознаватель полиции примет процессуальное решение по делу после установления всех обстоятельств инцидента.

В свою очередь прокуратура региона сообщает, что ход расследования дела о вандализме находится на контроле у прокурора области.

Киров

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