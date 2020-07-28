В Думе предложили вернуть прокурорам право возбуждать уголовные дела

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Прокуратуре могут вернуть возможность возбуждать уголовные дела, если в закон о прокуратуре внесут соответствующие поправки, сообщил председадтель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Он напомнил, что у прокуроров сейчас такого права нет.

В 2011 году Следственный комитет был выделен из прокуратуры как отдельное ведомство. С 2007 по 2011 годы он работал как Следственный комитет при прокуратуре. В результате разделения прокуроры утратили право инициировать уголовные дела, а также руководить следствием посредством обязательных указаний.