КС разрешил лишать уклонистов права на альтернативную службу

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Конституционный суд решил, что призывная комиссия имеет право лишать призывника права на альтернативную гражданскую службу (АГС), если ранее он получил такое право, а затем стал уклоняться от ее несения.

Решение принято по жалобе Игоря Суворова из Кубани. Он оспаривал конституционность одного из положений закона об альтернативной гражданской службе, а также части 1 статьи 328 УК (уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы).

В декабре 2016 года призывная комиссия по заявлению Суворова заменила ему службу в армии на АГС. В апреле 2017 года он прибыл в военкомат по повестке для медицинского освидетельствования. Затем он посетил заседание призывной комиссии, где решался вопрос о его направлении на альтернативную службу. Однако он покинул военкомат, не завершив освидетельствования, и с тех пор повестки игнорировал.

Летом 2017 года он не явился в военкомат по призыву уже на воинскую службу. За это суд его оштрафовал. Затем суды отказались признать незаконным то, что его лишили права на АГС.

По мнению Суворова, обжалованные им нормы позволяют безусловно лишать гражданина проходить альтернативную службы, право на которую он ранее получил, а также не позволяет обжаловать это решение беспристрастным органом. Оспоренная им статья УК, как он считает, позволяет привлекать к ответственности за уклонение от военной службы гражданина, убеждением которого противоречит служба в армии.

Гражданин выбирает АГС добровольно и осознанно, если призывная комиссия признает за ним это право, предполагается, что он будет служить добросовестно и отправится туда в срок, решил КС. Если же призывник без уважительных причин уклоняется от предъявленных ему требований по альтернативной службе, это можно расценить, что он потерял к ней интерес и она больше не соответствует его мировоззренческим ценностям.

Поскольку вопрос о причинах неявки уполномочена решать именно призывная комиссия, следовательно, принятие решения о том, что гражданин подлежит призыву на военную службу, вряд ли может быть возложено на другой орган или должностное лицо, говорится в решении.

Если ранее комиссия заменила призывнику службу в армии на АГС, "может расцениваться как дополнительное свидетельство ее беспристрастности при решении вопроса о наличии оснований для призыва на военную службу", считает суд.

Решение призывной комиссии гражданин вправе оспорить в суде, который будет обязан учесть все фактические обстоятельства, в том числе документальные подтверждения причин, по которым он не явился для прохождения альтернативной службы.

Конституционный суд отметил, что из представленных Суворовым документов следует, что он не сообщил ни комиссариату, ни призывной комиссии об уважительных причинах его неявки для прохождения альтернативной службы.

КС не нашел противоречия Конституции в оспоренных нормах, но добавил, что законодатель вправе конкретизировать процедуру принятия решения о лишении гражданина ранее полученного права на ГС, в том числе прописать гарантии его права на квалифицированную юридическую помощь при рассмотрении соответствующего вопроса. Также суд отметил, что можно ввести в законы ответственность, включая уголовную, за уклонение не только от призыва на военную службу, но и от мероприятий, связанных с направлением на АГС.