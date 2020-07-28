В Дагестане четырехлетний ребенок погиб, выпав из окна восьмого этажа

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Следственные органы в Дагестане проводят доследственную проверку по факту гибели четырехлетнего ребенка при падении с восьмого этажа в городе Каспийске. Об этом сообщил агентству "Интерфакс" старший помощник руководителя СУ СКР по региону Расул Темирбеков.

Предварительно, 28 июля примерно в 7:00 ребенок четырех лет поднялся на подоконник приоткрытого окна, откуда выпал с высоты восьмого этажа. Ребенок с различными тяжелыми травмами был доставлен в больницу, где в последующем скончался, рассказал Темирбеков.

СК проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.