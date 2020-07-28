Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:47Заразились
на 28.07В России 823 515+5 395В мире 16 481 230+228 689

Банду из семи наркоторговцев задержали в Дагестане

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники ФСБ и управления по борьбе с наркотиками МВД в Дагестане задержали нескольких жителей города Дербента, которые занимались контрабандой наркотиков. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МВД республики во вторник.

"Задержаны семеро жителей города Дербента. Они в течении семи месяцев занимались поставками наркотиков из соседнего государства в Дагестан, где в последующем сбывали их. Контрольная закупка позволила правоохранителям приобрести у подозреваемых "товар" на сумму свыше 300 тысяч рублей. Всех задержали", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, при обыске у них изъято свыше 3,5 кг наркотика "опий" и 1,5 кг марихуаны.

Со слов задержанных, очередная партия наркотиков при реализации должна была принести прибыль в размере около 5 млн рублей. Идет предварительное расследование уголовного дела, сказал собеседник.

Дагестан

Новости

В Минобороны отвергли нарушение границ Финляндии истребителями Су-27

В Ингушетии при обстреле машины погиб сотрудник правоохранительных органов

В Дагестане четырехлетний ребенок погиб, выпав из окна восьмого этажа

Зарплата менеджмента "Норникеля" будет зависеть от экологических KPI

Зарплата менеджмента "Норникеля" будет зависеть от экологических KPI

Что произошло за день: вторник, 28 июля

Специалисты испытали расстыковку посадочного модуля и ровера ExoMars

Обвиненный в домогательствах знаток "Что? Где? Когда?" приостановил работу с детьми

Юрист "Газпрома" Кузнец купил акции компании на 100 млн рублей

Конфисковывать доходы неизвестного происхождения будут только у госслужащих

В Кремле на фоне заявления Лукашенко заверили, что Путин здоров

В Кремле на фоне заявления Лукашенко заверили, что Путин здоров
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');