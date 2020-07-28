Банду из семи наркоторговцев задержали в Дагестане

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники ФСБ и управления по борьбе с наркотиками МВД в Дагестане задержали нескольких жителей города Дербента, которые занимались контрабандой наркотиков. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МВД республики во вторник.

"Задержаны семеро жителей города Дербента. Они в течении семи месяцев занимались поставками наркотиков из соседнего государства в Дагестан, где в последующем сбывали их. Контрольная закупка позволила правоохранителям приобрести у подозреваемых "товар" на сумму свыше 300 тысяч рублей. Всех задержали", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, при обыске у них изъято свыше 3,5 кг наркотика "опий" и 1,5 кг марихуаны.

Со слов задержанных, очередная партия наркотиков при реализации должна была принести прибыль в размере около 5 млн рублей. Идет предварительное расследование уголовного дела, сказал собеседник.