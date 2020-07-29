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В РАН оценили опасность приближающегося к Земле астероида 2009 PQ1

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Потенциальная опасность астероида 2009 PQ1 может стать реальной лишь в далеком будущем, заявил "Интерфаксу" ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт.

"Нет, считать его (астероид - ИФ) фактически опасным точно совершенно нельзя. Он входит в категорию тех, что называют потенциально опасными, но это "потенциально" может проявиться через несколько сотен лет. Потенциально опасные по определению те, которые сближаются или пересекают орбиту Земли", - сказал Эйсмонт.

По словам ученого, все обнаруженные астероиды наблюдаются специалистами, проводятся различные измерения, определяются их характеристики и орбита. Таким образом, траектория движения известных астероидов предсказана на сотни лет вперед.

"В список потенциально опасных включаются и астероиды, чья орбита проходит близко от земной. Это делается потому, что предсказать орбиту далеко, например на 1000 лет вперед, очень трудно. Там приходится учитывать малозаметные факторы, например эффект Ярковского (эффект дополнительного ускорения астероида за счет излучаемого им тепла - ИФ), точность предсказания которого ненадежна", - заявил эксперт.

Он добавил, что реальной опасностью, оцениваемой по так называемой Туринской шкале, в настоящее время обладает лишь один каталогизированный астероид - 2020 NK1.

Он был зарегистрирован в начале июля этого года и, по оценкам ученых, может приблизиться к Земле с 2090 по 2101 года на минимальное расстояние до 165 тыс. километров. Специалисты NASA оценивают размеры этого небесного тела от 410 до 930 метров, но, даже несмотря на это, опасность астероида оценивается экспертами всего на один балл из 10.

"Это единственный астероид, который в обозримое время может представить какую-то опасность. Но обозримое время, когда можно будет об этом всерьез говорить - это 70 лет", - отметил Эймонт. Эксперт уточнил, что более точная оценка опасности данного астероида станет возможной лишь после длительных измерений.

Как сообщалось, 5 августа астероид 2009 PQ1 пролетит в 13,2 млн километрах от Земли. По оценкам NASA, диаметр астероида составляет от 84 до 190 метров. Для сравнения: средняя длина футбольного поля составляет около 100 метров.

Астероид 2009 PQ1 был открыт и зарегистрирован в 2009 году. Он относится к так называемой группе Аполлонов - астероидов, чьи орбиты пересекают орбиту Земли с внешней стороны.

2009 PQ1 РАН Натан Эйсмонт

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