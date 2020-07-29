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Серьезных мутаций коронавируса в России не выявили

Серьезных мутаций коронавируса в России не выявили
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - За время распространения коронавируса в РФ значительных изменений его генома не выявлено, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"На сегодняшний день прочитаны полные геномы для 281 изолята нового коронавируса, мы продолжаем эту работу. И биоинформатический анализ полных геномов свидетельствует о том, что изменение вирусного генома за время циркуляции на территории РФ, значимых изменений не выявили - изменений, которые влияли на развитие эпидситуации", - сказала Попова на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в РФ.

Она также сообщила, что Роспотребнадзор провел исследование жизнеспособности вируса на различных объектах: нержавеющей стали, линолеуме, оргстекле, на пластике и керамической плитке. "Можем сказать, что вирус сохраняется до 48 часов. Следовательно, все наши рекомендации по обработке поверхностей крайне важно соблюдать", - отметила Попова.

Кроме того, Роспотребнадзор проверил все возможные дезинфектанты. "Было получено (заключение - ИФ), что все дезифектаны, и хлорсодержащие, и спиртсодержащие, они все активны в заявленных концентрациях. Вирус не столь устойчив, и правила, которые прописаны, они позволяют от него избавиться", - добавила Попова.

Ранее в июле во вьетнамском курортном городе Дананг произошла небольшая вспышка коронавируса, и в Минздраве страны заявили, что обнаруженная там разновидность вируса является более заразной, чем известная науке ранее. В результате в Дананге на две недели ввели режим локдауна.

Роспотребнадзор Анна Попова коронавирус

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