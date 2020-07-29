Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:26Заразились
на 29.07В России 828 990+5 475В мире 16 682 030+200 800

ФСБ раскрыла ячейку ИГ, планировавшую убивать военных и полицейских

ФСБ раскрыла ячейку ИГ, планировавшую убивать военных и полицейских
Архивное фото
Фото: Reuters

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - ФСБ сообщает о пресечении деятельности ячейки запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГ), занимавшейся финансированием террористов, а также планировавшей нападения на российских военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.

Как сообщили "Интерфаксу" в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, спецслужба совместно с МВД РФ в рамках уголовного дела по ч. 1.1 ст. 205.1 ("Содействие террористической деятельности") УК России пресекла деятельность причастных к финансированию ИГ участников террористической ячейки из числа уроженцев одной из республик Средней Азии. Задержанные также проверяются на причастность к пропаганде терроризма и вербовке россиян в состав террористических структур, отметили в ЦОС.

Согласно имеющейся оперативной информации, члены ячейки планировали убивать военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, после чего выехать на территорию ближневосточного региона. В спецслужбе также заявили, что нейтрализованная ячейка действовала в Санкт-Петербурге. По данным ФСБ, задержано как минимум четверо участников этой ячейки.

"По месту проживания фигурантов изъяты средства связи, банковские карты, использовавшиеся в преступной деятельности", - заявили в ФСБ. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

ФСБ Исламское государство Петербург

Новости

В СКР создадут отдел по расследованию преступлений в сфере экологии

В СКР создадут отдел по расследованию преступлений в сфере экологии

Экс-замглавы УФСИН Петербурга признан заказчиком убийства подчиненного

В ГД не поверили сообщениям о "вагнеровцах" в Белоруссии

Задержанных под Минском назвали "вагнеровцами"

Задержанных под Минском назвали "вагнеровцами"

Серьезных мутаций коронавируса в России не выявили

Серьезных мутаций коронавируса в России не выявили

Собянин не разрешит массовые акции в Москве как минимум до конца августа

От гриппа до конца 2020 года получат прививку минимум 60% россиян

Большинство вузов РФ готовы начать учебный год 1 сентября

Пандемия коронавируса

Путин призвал сделать все, чтобы избежать повторного карантина

Пандемия коронавируса

Путин заявил, что ситуация с COVID-19 может качнуться в любую сторону

Путин заявил, что ситуация с COVID-19 может качнуться в любую сторону
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');