Счетная палата назвала низкой поддержку улучшения жилья для инвалидов

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Государство недостаточно тратится на улучшение условий проживания инвалидов, из-за чего на ликвидацию очереди, в которой более 100 тысяч человек, имеющих право на помощь, потребуется не менее 20 лет, сообщили в Счетной палате России.

"Темпы предоставления господдержки на улучшение жилищных условий настолько низкие, что зачастую инвалиды просто не успевают реализовать свое жилищное право. Количество снятых с учета инвалидов по различным основаниям (самостоятельное решение жилищных проблем, смерть, утрата статуса инвалида) значительно превышает количество граждан, получивших господдержку", - заявила аудитор Светлана Орлова.

Её слова привели в Счетной палате в связи с выходом в четверг очередного Бюллетеня ведомства, посвященного этой теме. Так, в 2018 году господдержку получили 3% очередников, а утратили право на улучшение жилья около 25%, в 2019 году это соотношение составило 6% и 12%, уточнила Орлова.

По данным Счетной палаты, основная проблема - в недостаточности финансовых ресурсов: с 2014 года в среднем потребность регионов в средствах федерального бюджета удовлетворялась на 5%, что позволяло обеспечивать в течение одного года от 3 до 6% общего числа очередников. "Здесь мы имеем еще один недофинансированный федеральный мандат. При условии сохранения тенденции выделения финансовых ресурсов в таких же объемах на полную ликвидацию очереди потребуется свыше 20 лет", - отметила аудитор.

На начало 2020 года в очереди на получение господдержки стояло свыше 42 тысяч инвалидов, вставших на учёт ещё до 2005 года. "Ещё хуже обстоят дела с инвалидами, которые встали на очередь после 2005 года. Сегодня эта категория инвалидов как отдельная группа по обеспечению жильем не выделяется. Основными критериями для постановки их на учет является не только нуждаемость, но и имущественное положение", - говорится во вступлении Орловой к Бюллетеню.

Таких малоимущих граждан сегодня более 63 тысяч человек, и очередь также фактически не сокращается: в 2019 году только 3% граждан смогли улучшить свои жилищные условия, отметила она.

Аудитор добавила, что при постоянном увеличении в стране объемов ввода жилья, социальное жилье практически не строится и большая часть жилищного фонда России не приспособлена для проживания инвалидов. "Сегодня насчитывается свыше миллиона таких неприспособленных жилых помещений, занимаемых инвалидами", - заявила Орлова.

Заместитель министра ЖКХ Юрий Гордеев заявил, что ведомство полностью поддерживает выводы Счетной палаты. По его словам, министерство "принимает все меры для того, чтобы данную категорию граждан в целом обеспечить до 2024 года", для чего в настоящее время прорабатываются новые инициативы, сообщили в Счетной палате.