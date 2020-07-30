Инвесторов портовых проектов могут исключить из плана развития инфраструктуры

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Правительство готовится исключить из комплексного плана развития магистральной инфраструктуры (КПМИ) портовые проекты, инвесторы которых многократно нарушали сроки ввода или не подтверждают заявленные инвестиции, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на протокол правительственной комиссии по транспорту от 21 июля.

Альтернативой исключению может стать перенос сроков ввода железнодорожной и автодорожной инфраструктуры в направлении портов, которая строится за счет государства, следует из протокола.

Показатели КПМИ по приросту мощностей морских портов в 2019 году не были выполнены на 27% (9,5 млн тонн). По данным Минтранса, сейчас инвесторы не подтверждают планы по строительству до 2024 года целого ряда объектов: многофункционального района портов Поронайск, Шахтерск, Посьет, комплекса для перегрузки глинозема в бухте Ванино, терминала для перевалки СУГ в Ванино на северном берегу бухты Мучки и других, пишет газета. Совокупная мощность портов, которые могут быть исключены из КПМИ - около 34,5 млн тонн.

К середине августа Минтранс должен актуализировать планы инвесторов по срокам ввода и объектам финансирования, после чего будут представлены предложения о дальнейшей работе с проблемными проектами. В аппарате Белоусова и в компаниях газете не дали комментариев на эту тему. В Минтрансе изданию сообщили, что законопроект подготовлен и в ближайшее время будет размещен для обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов.

Информированный источник издания рассказал, что на правкомиссии также обсуждалась возможность включать в соглашения с ФГУП "Росморпорт" требования к инвесторам предоставлять банковские гарантии, поручительства, залоги, а также отчитываться о ходе исполнения соглашений. Собеседник газеты в отрасли отметил, что при появлении дополнительных обязательств у инвесторов, нужны и гарантии со стороны государства и госкомпаний.