"ЛУКОЙЛ" пресек в суде подорожание работ подрядчика на 10 млрд рублей

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Строительный подрядчик "Глобалстрой-Инжиниринг" ( не смог подтвердить в суде удорожание на 10 млрд рублей стоимости работ по строительству для "ЛУКОЙЛа" центральной технологической платформы на месторождении имени им. Владимира Филановского в Каспийском море.

Принятое судом решение привело к уменьшению выручки АО "ГСИ" за предыдущие годы на 10,2 млрд рублей и появлению в бухгалтерской убытка по итогам 2019 года в размере 5,548 млрд рублей, сообщается в годовом отчете АО "ГСИ".

Строительная компания и ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть" обсуждали изменение стоимости работ по договору, но договориться не смогли.

В 2019 году структура "Лукойла" подала в Арбитражный суд Москвы иск к ГСИ, оформленный как требование обязать подрядчика передать заказчику счета-фактуры на сумму 21,734 млрд рублей с НДС. Без счетов-фактур "ЛУКОЙЛ" не мог предъявить НДС к возмещению.

В предъявленных счетах-фактурах АО "ГСИ" указало стоимость работ в 33,816 млрд рублей с НДС (всего в акте об удорожании отражены затраты на 36,922 млрд рублей, но часть работ и оборудования на 3,106 млрд рублей находятся за пределами спора).

Суд идентифицировал договор с подрядчиком как твердый. Установленная договором цена работ не была изменена ни по соглашению сторон, ни по решению суда. "ГСИ произвольно определило стоимость работ и сумму НДС при оформлении счетов-фактур", - пишет суд в своем решении.

Между сторонами есть только акт об удорожании стоимости, но он, как сказано в решении, "носит исключительно информационный характер, отражает предоставленную Обществу информацию о том, что в результате выполнения работ затраты АО "ГСИ" превысили установленную договором от 15.11.2011 стоимость". Да и представитель "ЛУКОЙЛа", подписавший акт, был уполномочен подписывать документы стоимостью не выше 60 млн рублей.

Спорный контракт от 15 ноября 2011 года охватывает этапы "Завершение строительства ОБ в море", "Дополнительные работы по строительству ОБ ", "Изготовление свай", "Строительство ВС", "Строительство переходного моста ЦТП-ЛСП-1", "Комплексное опробование (ПНР под нагрузкой) и эксплуатационная документация".

Девятый арбитражный апелляционный суд в январе 2020 года поддержал решение первой инстанции - судебная коллегия "не усмотрела неясностей в решении суда" первой инстанции. Это решение в других инстанциях не оспаривалось.

Месторождение им. Владимира Филановского - крупнейшее нефтяное месторождение в российском секторе Каспийского моря с начальными извлекаемыми запасами 129 млн тонн нефти и 30 млрд куб. м газа. Введено в эксплуатацию осенью 2016 года. Благодаря запуску третьей очереди обустройства на месторождении им. В. Филановского добыча нефти "ЛУКОЙЛа" на Каспии по итогам 2019 года выросла на 5,2% и составила 6,4 млн тонн.

"Глобалстрой-Инжиниринг" создан на базе строительных активов "ЛУКОЙЛа" - компании "ЛУКОЙЛ-Нефтегазстрой". Группа "ГСИ" является одной из крупнейших компаний в секторе проектирования, снабжения и строительства для компаний нефтегазовой отрасли в России. Годовой оборот группы "ГСИ" за 2019 г превысил 30 млрд рублей, сообщается в годовом отчете строительной компании.