Кремль отверг упреки Дерипаски в недостаточной борьбе с санкциями

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Все руководство страны и промышленность противодействуют антироссийским санкциям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Говорить о том, что только четыре человека занимаются противодействием санкциям, неверно. Этим занимается все правительство и все руководство страны, и вся наша промышленность", - сказал Песков журналистам.

Так он прокомментировал заявление бизнесмена Олега Дерипаски, по оценке которого, в РФ лишь четыре человека занимаются противодействием санкциям.

Песков заметил, что некоторые предприниматели хотели бы ускорения процессов по суверенизации экономики и импортозамещению. "Да, хотелось бы, чтобы все было быстрее и эффективнее, но существует определенный потенциал, который реализуется", - заявил пресс-секретарь.