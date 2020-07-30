Военные и Росгвардия помогут решить проблему химотходов под Иркутском

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил с привлечением сил Минобороны и Росгвардии срочно изолировать промышленную площадку в Усолье-Сибирском Иркутской области, где находятся аварийные объекты химических отходов, и ликвидировать загрязнение.

"Абсолютно очевидно, что обстановка в городе - в Усолье-Сибирском - действительно требует неотложных и комплексных мер", - сказал Путин на совещании по ситуации в Усолье-Сибирском.

Президент поручил "срочно изолировать промышленную площадку и обеспечить ее охрану силами Росгвардии", "закрыть доступ на опасные объекты для людей, чтобы они не подвергали угрозе свою жизнь и здоровье".

В ближайшие дни, добавил глава государства, необходимо приступить к работе на наиболее опасных объектах, "которые должны быть обезврежены в первоочередном порядке". Должны быть привлечены возможности Минобороны - войск химической защиты, добавил президент.

"Сейчас министр доложил, что Минобороны готово к этой работе. Незамедлительно нужно направить необходимые ресурсы, я услышал замминистра финансов, источники понятны, объем тоже понятен - немаленькие деньги, но надо будет их направить туда на решение этих задач, потому что нет ничего дороже, чем жизнь и здоровье людей", - отметил президент.

Вице-премьеру Виктории Абрамченко глава государства поручил держать ситуацию в городе под личным контролем и определить окончательно требуемый объем финансирования, а Минфину - незамедлительно выделить эти средства.

Он попросил "самым внимательным образом отнестись к проблемам предпринимателей, которые работают на площадке, граждан, работающих на данной территории".

На совещании Путин поднял вопрос о системных решениях, призванных обеспечить безопасность людей и ликвидацию накопленного ущерба, а также долгосрочное социально-экономическое развитие города.

Он также предложил создать межведомственную рабочую группу под руководством Виктории Абрамченко, которая должна разработать и реализовать план по обезвреживанию и ликвидации всех накопленных отходов, очистке загрязненных территорий в Усолье-Сибирском. Он попросил участников совещания, в частности, представителей Минобороны, Росгвардии и МЧС, оказать полное содействие в этой работе, а Минфин - заложить необходимые средства в трехлетний бюджет.

"Ключевую роль в организации работы на месте, в поиске оптимальных технологических вариантов предлагаю закрепить за "Росатомом", - сказал Путин. Он попросил оперативно подготовить проекты решений для наделения этой госпкорпорации полномочиями единственного поставщика по всем работам.

"С учётом планов корпорации по строительству здесь современного экологического промышленного комплекса от вас во многом будет зависеть и дальнейшее социально-экономическое развитие этого города. А он обладает солидным кадровым потенциалом", - подчеркнул Путин.

Он также напомнил, что при проведении работ нужно активно предоставлять рабочие места именно тем, кто здесь живет.

"О результатах выполнения поручений по первому этапу я прошу доложить мне на совещании через три месяца. Подведем итоги, посмотрим, что вы запланировали и что сделали за это время", - сказал Путин.