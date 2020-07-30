Осужденный за вымогательство блогер Иванец выйдет на свободу по УДО

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Суд в Башкирии удовлетворил ходатайство самарского блогера Олега Иванца об условно-досрочном освобождении, сообщил адвокат осужденного Андрей Соколов.

"Сегодня Стерлитамакский городской суд республики Башкортостан удовлетворил ходатайство Олега Иванца об УДО", - написал Соколов в твиттере. Ожидается, что 11 августа Иванец выйдет на свободу.

Самарские блогеры Дмитрий Бегун (63ru), Олег Иванец (ivanetsoleg) и Наталья Миронова (ne63ru) были задержаны в октябре 2015 года, а затем арестованы по обвинению в вымогательстве более 3 млн рублей у директора самарского ООО "Современные медицинские технологии" Сергея Шатило.

По версии следствия, блогеры требовали у бизнесмена деньги в обмен на неразглашение компрометирующих материалов.

Бегун после задержания признал свою вину в вымогательстве, однако впоследствии заявил на суде, что оговорил себя под угрозой расправы. Миронова признала вину частично, Иванец на протяжении всего следствия заявлял о своей невиновности.

В июле 2016 года Самарский районный суд Самары приговорил Бегуна к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима, Иванца – к 7 годам колонии строгого режима, Миронову – к 5 годам колонии общего режима.

В декабре 2018 года Советский районный суд удовлетворил ходатайство об УДО Мироновой. Через год, в декабре 2019 года, по УДО вышел Бегун.