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Президента "Нобель Ойл" Гуревича задержали по делу о мошенничестве

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы получил ходатайство следствия об аресте президента ООО "Нобель Ойл" и бывшего крупнейшего бенефициара банка "Рублев" Григория Гуревича, обвиняемого в особо крупном мошенничестве.

"В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 20 августа в отношении Гуревича", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

По словам собеседника агентства, на аналогичный срок следствие просит отправить под арест Сергея Шаповала. Последний, по данным из открытых источников, был членом совета директоров "Рублева".

Обоим фигурантам, по данным суда, предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Гуревич был крупнейшим бенефициаром банка "Рублев", у которого Центробанк в 2018 году отозвал лицензию за многократные нарушения законодательства.

"Нобель Ойл" – группа, в которую входит несколько средних по размеру добывающих компаний, работающих на месторождениях Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции в Коми. ООО "Нобель Ойл" – управляющая компания одноименной ГК. И управляющая компания группы, и ее добывающие "дочки" сейчас проходят процедуру банкротства, среди кредиторов – Сбербанк и "Юникредит".

СКР Григорий Гуревич

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