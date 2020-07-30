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СК возбудил дело в отношении главы Дербентского района Дагестана

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Следственные органы в Дагестане возбудили уголовное дело в отношении главы Дербентского района. Об этом сообщил "Интерфаксу" старший помощник руководителя СУ СКР по республике Расул Темирбеков.

По его словам, дело возбуждено по части 4 статьи 159 (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере) УК РФ.

Ранее сообщалось, что в доме и на рабочем месте и.о. главы Дербентского района проходят обыски.

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