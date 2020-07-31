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В РФ выработают допмеры поддержки россиян, лишившихся вкладов в банках

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Центробанком рассмотреть вопрос о дополнительных мерах поддержки граждан, лишившихся вкладов в банках.

Поручение дано по итогам встречи с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. Доклад по нему должен состояться до 1 октября текущего года.

Кроме того, до 1 ноября 2020 года правительство должно выработать предложения о выделении межбюджетных трансфертов регионам из федерального бюджета для софинансирования их расходных обязательств, связанных с предоставлением гражданам субсидий на оплату жилья и ЖКУ, в целях выравнивания условий получения указанной социальной поддержки на территории страны.

Также Путин поручил правительству до 1 октября проанализировать существующие процедуры подачи иностранцами заявлений о приеме в гражданство РФ и стоимость услуг организаций, помогающих в оформлении и подаче таких заявлений.

После этого кабинет министров должен подготовить предложения по оптимизации указанных процедур и ликвидации необоснованных расходов заявителей. Правительство также должно будет проработать совместно с администрацией президента эти инициативы в рамках деятельности рабочей группы по реализации Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019 - 2025 годы и представить их в установленном порядке.

Владимир Путин ЦБ РФ

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