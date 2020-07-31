Прокурор попросил для экс-главы Удмуртии 13 лет строгого режима

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Гособвинение считает, что обвиняемому в получении взятки экс-главе Удмуртии Александру Соловьеву необходимо назначить наказание в виде 13 лет колонии строгого режима, сообщил представитель обвинения Дмитрий Походин.

Такое наказание со штрафом в 280 млн рублей прокурор попросил у суда на прениях сторон в пятницу.

Соловьев был задержан и арестован в апреле 2017 года, а затем переведен под домашний арест. После задержания экс-глава Удмуртии признал вину, однако в январе текущего года заявил на суде, что не виновен в инкриминируемых преступлениях.

По версии следствия, в 2014-2016 годах Соловьев получил от представителей организаций, строивших мосты через реки Кама и Буй у города Камбарки, взятку в 139 млн рублей, доли участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн рублей, а также кадастровые услуги имущественного характера.

За это он обеспечил внеочередную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов. Помимо этого он выделил лицензии на пользование участком недр местного значения, обеспечивал общее покровительство и попустительство по службе в пользу дававших взятки, считает следствие.