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В Ленобласти обнаружили массовое захоронение солдат времен ВОВ

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Поисковики обнаружили останки 39 воинов Красной Армии в лесу у поселка Рапполово во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщила пресс-служба областного правительства в пятницу.

"Обследование проводилось на месте бывшего госпитального кладбища 123-й стрелковой дивизии. Поисковой группой найдены фрагменты обуви - армейских ботинок производства СССР военного периода, монета 1940 года выпуска и несколько пуговиц со звездами с гимнастерок. Дальнейшие раскопки позволили обнаружить останки 39 воинов на местах индивидуальных и братских могил", - говорится в сообщении.

В 1950-х годах часть останков с этого захоронения уже перенесли на мемориал, расположенный в поселке Вартемяги. Там были установлены плиты с именами погибших воинов.

ВОВ Рапполово Ленинградская область

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