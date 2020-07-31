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Директор детской спортшколы в Казани задержана по делу о хищении пони

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Татарстанские следователи задержали директора республиканской детско-юношеской школы по конному спорту по подозрению в незаконной продаже пони. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления СКР.

Отмечается, что 34-летняя задержанная отказалась давать показания.

Как сообщалось, уголовное дело о хищении пони из спортшколы было возбуждено в апреле этого года по статье о мошенничестве (часть 3 статьи 159 УК РФ), подозреваемых в деле сначала не было.

По версии следствия, весной 2018 года сотрудники школы сфабриковали фиктивные документы о смерти пони, списали его с баланса и продали за 10 тыс. рублей.

Нанесенный школе ущерб следствие оценило в 60 тыс. рублей.

Татарстан Казань

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