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Неизвестные повредили трубопровод на полигоне уранодобычи "Далура"

На землю вылился раствор кислоты

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники АО "Далур" (входит в АО "Атомредметзолото", АРМЗ) обнаружили повреждение трубопровода на полигоне уранодобычи в Шумихинском районе Курганской области, сообщила пресс-служба "АРМЗ".

По данным компании, злоумышленники проникли вечером в четверг на промышленную площадку "Далура" и "вывели из строя несколько резиновых рукавов трубопровода, по которому в недра поступают растворы для добычи урана". В результате часть слабокислотных растворов вылилась на землю.

Предприятие приняло меры по восстановлению работоспособности полигона. Поврежденные резиновые рукава были заменены в течение получаса после того, как было обнаружено падение давления в трубопроводе. При этом дозиметрический контроль поверхности в районе происшествия, по данным компании, не обнаружил превышений фоновых значений.

"Сейчас для нас важно собрать разлившиеся растворы и рекультивировать пострадавшую почву. Можно с уверенностью сказать, что окружающей среде существенного экологического вреда не нанесено. Никакой опасности для местных жителей нет" - приводятся в сообщении слова гендиректора АО "Далур" Николая Попонина.

АО "Далур" расположено в Далматовском районе Курганской области. Компания занимается промышленной эксплуатацией и разработкой месторождений, относящихся к Зауральскому урановорудному району (Далматовское, Хохловское и Добровольное). Добыча урана ведется методом скважинного подземного выщелачивания. Готовой продукцией является концентрат природного урана - желтый кек. В мае 2017 года предприятие начало попутную добычу скандия.

Холдинг "АРМЗ" - одна из крупнейших уранодобывающих компаний. Холдинг является горнорудным дивизионом госкорпорации "Росатом.

Атомредметзолото АРМЗ

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