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Пятно из нефтепродуктов нашли в крупном притоке реки Зея в Приамурье

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Поиски источника сброса нефтепродуктов в реку Селемджа, крупный приток реки Зея, ведутся в Амурской области. Об этом сообщил агентству "Интерфаксу" заместитель руководителя Приамурского межрегионального управления Росприроднадзора Артем Терещенко.

"Загрязнение реки Селемджа выявлено в районе поселка Экимчан. Пока основная версия источника загрязнения, что нефтепродукты попали в реку из котлована, который расположен на территории производственной базы. В нем обнаружены следы нефтепродуктов. Возможно, был перекрыт соседний ручей и вода в поисках выхода, просачиваясь через грунтовую обваловку, поступает в реку", - сообщил собеседник агентства.

У золотодобывающей компании "Россыпи", на территории которой обнаружен котлован, на данный участок имеется лицензия для геологического изучения, поиска и оценки месторождений полезных ископаемых.

Специалисты также не исключают, что нефтепродукты могли попасть в реку вместе с грунтовыми водами.

"Не исключаем, что могли быть закопаны остатки нефтепродуктов. Поиски источника загрязнения осложняются тем, что нефтепродукты поступают в реку не по поверхности, а через грунт", - пояснил Терещенко.

Глава Селемджинского района Мухамед Беков в свою очередь сообщил агентству "Интерфаксу", что технологическая дамба (котлован) может выпасть из списка главных "подозреваемых".

Он предположил, что "скорее всего, это старые отработки золотодобывающих предприятий еще с советских времен". "По виду это не дизельное топливо. Кроме того, пленка нефтепродуктов выходит в 50 метрах выше по течению котлована. Пока ввели режим ЧС локального характера на территории предприятия", - пояснил глава района.

Однако в Росприроднадзоре отметили, что окончательные выводы можно будет сделать только после завершения всех исследований их специалистами, которые не сбрасывают со счетов версию с котлованом.

Чтобы предотвратить попадание нефтепродуктов в Зею, будут выставлены заградительные боны. Площадь загрязнения Селемджи устанавливается.

Амурская область

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