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Склад с полиэтиленом загорелся в нижегородском Дзержинске

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Пожарные подразделения тушат возгорание на складе для хранения полиэтиленовой продукции в городе Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

Информация о возгорании на складе на улице Фрунзе поступила в 12:45 пятницы. Пожару присвоен 2-й ранг сложности.

На данный момент с огнем борются более 40 пожарных, задействовано 12 единиц техники.

По данным МЧС РФ, горит склад готовой продукции ООО "ПолимерИндустрия". Площадь возгорания 400 квадратных метров

Дзержинск Нижегородская область

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