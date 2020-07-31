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Грузовик с цистерной дизтоплива упал в кювет в Ставропольском крае

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Грузовик-тягач с цистерной дизельного топлива опрокинулся в кювет в селе Александровское в Ставропольском крае, сообщает ГУ МЧС России по региону.

Авария произошла в пятницу днем в селе Александровское по улице Красноармейская. Тягач с 20-тонной цистерной дизтоплива перевернулся, оно стало протекать.

До ближайших жилых домов 60-70 метров, организовано реверсивное движение по одной полосе, отмечают спасатели.

По их данным, погибших и пострадавших нет. На место ДТП выехал автомобиль – цистерна с помпой, для перекачки оставшегося и разлившегося топлива.

Ставропольский край МЧС

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