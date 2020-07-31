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На границе Украины и РФ со стрельбой задержали контрабандиста

Злоумышленник, пытавший протаранить пограничников на машине, был ранен

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Пограничники Ростовской области пресекли контрабанду товаров на сумму 2,5 млн рублей на границе с Украиной, а также задержали контрабандиста, применив при этом огнестрельное оружие, сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по региону.

"Контрабандисты пытались переместить товар через границу вне установленного пункта пропуска, перебросив его в подошедшую с российской стороны машину УАЗ-452 без госномера", - говорится в сообщении.

Отмечается, что нарушитель не выполнил требований пограничников об остановке и попытался скрыться, направив автомобиль на пограничный наряд, которому пришлось применить оружие.

"Злоумышленник задержан, получив ранение бедра левой ноги. Ему оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает", - уточняется в сообщении.

В погранведомстве добавили, что автомобиль нарушителя и контрабандный груз изъяты. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 200.2 УК РФ (контрабанда алкогольной продукции и табачных изделий).

Ростовская область ФСБ Украина

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