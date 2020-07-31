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Иностранцам сохранят статус беженца при получении вида на жительство в РФ

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет иностранцам сохранять статус беженца в РФ при получении разрешения на постоянное проживание в России.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу.

Закон исключает "из перечня оснований утраты статуса беженца" получение иностранным гражданином или лицом без гражданства разрешения на постоянное проживание на территории РФ.

Документ определят, что "иностранный гражданин или лицо без гражданства" не сможет утратить статус беженца на территории РФ, если состоит в браке с гражданкой (гражданином) РФ, что в соответствии с законодательством дает ему "возможность получить разрешение на постоянное проживание на территории РФ".

Разработчики закона считали, что сохранение за иностранным гражданином или лицом без гражданства статуса беженца позволит не утратить гарантии "на запрет возвращения против его воли на территорию государства своей гражданской принадлежности, даже если продолжают существовать обстоятельства, в связи с которыми ему ранее был предоставлен статус беженца или временное убежище".

РФ Владимир Путин

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