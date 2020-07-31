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Студентов и преподавателей без антител к COVID обяжут носить маски

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - В вузах в новом учебном году станет обязательным ношение масок преподавателями и студентами, кроме тех, у кого есть антитела к коронавирусу, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Обеспечить студентов и преподавателей масками должны университеты, сказал Фальков на онлайн-совещании с ректорами российских вузов. Его слова в своем телеграм-канале в пятницу приводит пресс-служба Минобрнауки.

"Студенты и преподаватели, у которых подтверждено наличие антител к вирусу, могут посещать занятия без масок, однако в этом случае необходимо предоставить соответствующую справку. При чтении лекций преподаватели масками могут не пользоваться", - говорится в сообщении.

В университетах также появятся приборы для дезинфекции воздуха, а измерение температуры станет обязательным.

"К новому учебному году все входы в учебные корпуса должны быть обеспечены системой термометрии. Это необходимо, чтобы не допустить новых очагов и снизить риски заражения", - подчеркнул министр.

"Студенты из стран, с которыми налажено авиасообщение, по приезду в Россию должны будут соблюдать 14-дневный карантин и сдать тест на наличие вируса на 10-12 день после прибытия в страну. Только после этого они могут быть допущены к занятиям. Для тех, кто въехать в страну не сможет, вузы обеспечат доступ к учебным занятиям в онлайн-формате. Иногородним студентам, прибывающим из "красной зоны", для того чтобы приступить к обучению, также придется сдать тест на коронавирус", - отмечает Минобрнауки.

Минобрнауки РФ

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