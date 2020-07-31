В российских вузах увеличится количество бюджетных мест

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Количество бюджетных мест в 2021/2022 учебных годах вырастет на 9%, сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков журналистам в пятницу.

"Это достаточно значимо, это значит больше бюджетных мест будет в абсолютном большинстве субъектов и во многих университетах", - сказал Фальков.

Он отметил, что приоритетным направлением по увеличению бюджетных мест стала IT-отрасль, количество мест в вузах на этом направлении увеличилось на 18%. На втором месте - педагоги.

Министр также уточнил, что увеличение бюджетных мест произойдет во всех регионах. Большинство новых бюджетных мест появится в республике Марий Эл, Еврейской автономной области, Белгородской и Томской областях, а также в Татарстане.

По мнению Фалькова, увеличение бюджетных мест не приведет к ухудшению качества образования. "Мы считаем, что в каждом случае это были оправданные решения (...) Мы считаем, что увеличение на 9% количества бюджетных мест в целом по стране не приведет к падению качества образования, а наоборот поможет сбалансировать и ответить на те вызовы, которые были в регионах", - заявил чиновник.

"Во многих регионах есть большой запрос на врачей, учителей. Сегодня, мы знаем, востребованы специалисты в IT-сфере. Поэтому увеличение мест в 2021 году означает, что через 4-6 лет придет больше подготовленных людей по актуальным профессиям", - добавил министр. Он также сообщил, что увеличение количества бюджетных мест будет происходить ежегодно до 2024 года.

В 2019/20 учебном году количество бюджетных мест составляло 524 594, в 2020/21 учебном году их число возрастет до 530 318.

В соответствии с постановлением правительства РФ от 19 июня 2020 г. № 889 утверждены особенности распределения вузам дополнительных бюджетных мест.