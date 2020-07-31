Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:23Заразились
на 31.07В России 839 981+5 482В мире 17 295 538+266 383

В российских вузах увеличится количество бюджетных мест

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Количество бюджетных мест в 2021/2022 учебных годах вырастет на 9%, сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков журналистам в пятницу.

"Это достаточно значимо, это значит больше бюджетных мест будет в абсолютном большинстве субъектов и во многих университетах", - сказал Фальков.

Он отметил, что приоритетным направлением по увеличению бюджетных мест стала IT-отрасль, количество мест в вузах на этом направлении увеличилось на 18%. На втором месте - педагоги.

Министр также уточнил, что увеличение бюджетных мест произойдет во всех регионах. Большинство новых бюджетных мест появится в республике Марий Эл, Еврейской автономной области, Белгородской и Томской областях, а также в Татарстане.

По мнению Фалькова, увеличение бюджетных мест не приведет к ухудшению качества образования. "Мы считаем, что в каждом случае это были оправданные решения (...) Мы считаем, что увеличение на 9% количества бюджетных мест в целом по стране не приведет к падению качества образования, а наоборот поможет сбалансировать и ответить на те вызовы, которые были в регионах", - заявил чиновник.

"Во многих регионах есть большой запрос на врачей, учителей. Сегодня, мы знаем, востребованы специалисты в IT-сфере. Поэтому увеличение мест в 2021 году означает, что через 4-6 лет придет больше подготовленных людей по актуальным профессиям", - добавил министр. Он также сообщил, что увеличение количества бюджетных мест будет происходить ежегодно до 2024 года.

В 2019/20 учебном году количество бюджетных мест составляло 524 594, в 2020/21 учебном году их число возрастет до 530 318.

В соответствии с постановлением правительства РФ от 19 июня 2020 г. № 889 утверждены особенности распределения вузам дополнительных бюджетных мест.

Валерий Фальков Минобрнауки

Новости

Студентов и преподавателей без антител к COVID обяжут носить маски

Иностранцам сохранят статус беженца при получении вида на жительство в РФ

В российском отряде космонавтов стало на одного человека меньше

В российском отряде космонавтов стало на одного человека меньше

В Сочи отметили рост числа заболевших коронавирусом

Путин подписал закон о трехдневном голосовании

Путин разрешил сплошную вырубку леса у Байкала для расширения БАМ

Путин разрешил сплошную вырубку леса у Байкала для расширения БАМ
Задержание "вагнеровцев" в Белоруссии

Путин и члены СБ выразили надежду на скорое освобождение россиян в Белоруссии

Жену украинского рэпера Картрайта задержали по подозрению в убийстве

Жену украинского рэпера Картрайта задержали по подозрению в убийстве
Задержание "вагнеровцев" в Белоруссии

Песков заявил, что задержанные в Белоруссии россияне ехали в Стамбул

Песков заявил, что задержанные в Белоруссии россияне ехали в Стамбул

На депутата Галямину завели уголовное дело по "дадинской статье"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');