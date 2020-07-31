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Абхазия с 1 августа откроет границу с Россией

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - С субботы открывается государственная граница России с Абхазией, говорится в решении оперштаба.

"Решение принято на основании заключений Роспотребнадзора и Минздрава России по оценке санитарно-эпидемиологической обстановки в Абхазии и определения готовности объектов абхазской инфраструктуры к приему туристов", - говорится в сообщении оперштаба в пятницу.

Ранее в пятницу источник в правительстве РФ сообщил "Интерфаксу", что Роспотребнадзор, специалисты которого ранее находились в Абхазии, дал положительное заключение по вопросу открытия границы.

Между тем в администрации президента Абхазии ранее сообщили, что вопрос о необходимости предоставления туристами отрицательных результатов теста на коронавирус будет решаться сторонами на взаимной основе.

"В случае, если результаты отрицательного теста потребуются для въезда в РФ, скорее всего, такая справка потребуется и для въезда в Абхазию", - пояснили в администрации.

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