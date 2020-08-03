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Что произошло за день: понедельник, 3 августа

Штраф для "Газпрома", приговор для Мамаева и налогообложение с Кипром

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Россия выйдет из соглашения о двойном налогообложении с Кипром. Минфин РФ не договорился о пересмотре соглашений в части увеличения налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов.

- Польша оштрафовала Газпром на $57 млн из-за "Северного потока 2". Варшава ведет расследование относительно создания консорциума, финансирующего строительство газопровода без "необходимого" (как считает Польша) на то согласия польского антимонопольного регулятора. "Газпром" обжалует решение в суде. Штраф не будет подлежать взысканию до момента вступления в силу соответствующего решения суда.

- Суд отменил приговор Мамаеву и оставил в силе Кокорину. Первому суд окончательно назначил год исправительных работ, оправдав его по обвинению в хулиганстве. Второй же футболист, как и по приговору суда первой инстанции, получил полтора года колонии общего режима.

- В России за сутки выявлено 5 394 новых случая коронавируса. Роспотребнадзор предупреждает, что из-за массового проведения компьютерной томографии легких при проверках на COVID-19 коллективная доза облучения населения в Москве, Петербурге и Ленинградской области за март-июнь выросла в полтора раза.

- Задержанные под Минском россияне ехали транзитом в Латинскую Америку, сообщил консул РФ в Белоруссии Кирилл Плетнев. По его словам, 25 июля все предполагаемые члены ЧВК должны были вылететь из аэропорта Минска в Стамбул, после чего - в третью страну. В МИД РФ заявили, что Москва настаивает на скорейшем освобождении своих граждан.

- СК возбудил дело после драки бывших десантников с росгвардейцами. По данным следствия, накануне в Парке Горького военнослужащие Росгвардии "пресекли нарушение общественного порядка", в результате чего двое сотрудников получили телесные повреждения.

- Forbes признал Шнурова самой богатой звездой российского шоу-бизнеса. По оценкам издания, исполнитель в период с мая 2019 года по апрель 2020-го заработал $8,8 млн. На втором месте рейтинга певец Егор Крид, замыкает тройку Дима Билан.

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