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Рубль подорожал к доллару и евро на внешнем позитиве

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" во вторник утром, курс рубля растет на позитивных сигналах с внешних площадок.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 72,92-73,02 рубля за доллар. По итогам первой минуты торгов курс снизился на 14,25 копейки и составил 72,97 рубля за доллар. Евро подешевел на 5,25 копейки до 85,98 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подешевела на 10,17 копейки к уровню закрытия понедельника, до 78,822 рубля.

Доллар при этом оказался на 1,1886 рубля ниже уровня действующего официального курса, евро - на 1,2503 рубля ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно повышается к доллару и евро на старте торгов благодаря увеличению интереса инвесторов к рисковым активам и позитивной динамике внешних рынков. Участники рынка демонстрируют оптимизм на фоне сообщений о начале третьей фазы испытаний препарата для профилактики COVID-19, который разрабатывает американская фармкомпания Eli Lilly & Co.

Поддержку игрокам оказывают и данные макроэкономической статистики. Так, индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в июле 2020 года поднялся до 54,2 пункта с июньских 52,6 пункта, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Значение индикатора стало максимальным с марта 2019 года. Аналитики в среднем ожидали повышения индекса до 53,6 пункта, по данным Trading Economics.

Инвесторы продолжают следить за обсуждением новых мер поддержки экономики США. Республиканцы и демократы по итогам переговоров в минувшие выходные не смогли принять решения о замене надбавки к пособиям по безработице в размере $600 в неделю, срок выделения которой истек в пятницу, пишет MarketWatch. Белый дом выступает за сокращение размера надбавки до $200 в неделю, в то время как демократы призывают сохранить его на уровне $600. Однако все стороны переговоров поддерживают новый раунд стимулирующих платежей в размере $1,2 тыс. на работника.

Цены на нефть эталонных марок немного опускаются во вторник утром после уверенного роста накануне. К 10:01 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дешевели в Лондоне на 0,27% - до $44,03 за баррель. В понедельник эти контракты подорожали на 1,5%. Сентябрьские фьючерсы на WTI на бирже NYMEX к этому времени дешевели на 0,22% - до $40,92 за баррель. Накануне WTI подорожала на 1,8%.

Страны ОПЕК+ с 1 августа перешли ко второму этапу сделки, предполагающему частичное восстановление добычи - на 2 млн баррелей в сутки (б/с). Однако, с учетом компенсаций со стороны стран, которые не выполнили свои обязательства на первом этапе, добыча вырастет примерно на 1,5 млн б/с, пишет MarketWatch.

Московская биржа США Eli Lilly Brent WTI коронавирус ОПЕК

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