СКР проверит курганский детдом с обсерватором без кроватей и света

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Следователи в Курганской области начали проверку Далматовского детского дома после информации СМИ о нарушении прав воспитанников учреждения, сообщает во вторник пресс-служба управления СКР по региону.

В конце прошлой недели в СМИ появилась информация, что сбегающих из детского дома воспитанников после возвращения в учреждение помещают на 14-дневный карантин в комнаты без света, кроватей и туалета. Детям приходится спать на матрасах, разложенных на голом полу.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Проверку также проводит и прокуратура области, сообщается на сайте ведомства.